ما وراء الخبر "ما وراء الخبر" يناقش أهداف وتداعيات التصعيد الأميركي تجاه فنزويلا

ناقشت حلقة (2025/12/17) من برنامج “ما وراء الخبر” التصعيد الأميركي تجاه فنزويلا، في ضوء قرار الرئيس دونالد ترامب بفرض حصار بحري شامل على سفن النفط الخاضعة للعقوبات المتجهة من فنزويلا وإليها.

كما قرر الرئيس الأميركي تصنيف النظام الفنزويلي منظمة إرهابية أجنبية. وتناولت الحلقة أهداف التصعيد الأميركي تجاه فنزويلا، والبدائل المتاحة أمام الرئيس الفنزويلي لمواجهة التهديدات الأميركية، إضافة إلى سيناريوهات الخروج من هذه الأزمة التي تهدد منطقة الكاريبي. تقديم: عبد القادر عياض

المصدر: الجزيرة