"ما وراء الخبر" يسلط الضوء على تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

تناولت حلقة (2025/12/16) من برنامج “ما وراء الخبر” الأزمة الإنسانية المأساوية في قطاع غزة، ودلالة غياب أي تحرك لإرغام إسرائيل على تنفيذ التزاماتها فيما يخص دخول المساعدات.

وتساءلت الحلقة مع ضيوفها عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها بصورة عاجلة لإنقاذ سكان غزة، في ضوء ما كشفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تحقيق أميركي في إمكانية خرق إسرائيل بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

كما ناقشت أفق الدخول في المرحلة التالية من الاتفاق وإمكانية تنفيذه، في ظل إخلال إسرائيل الواضح بالالتزام ببنوده وإصرارها على نسفه وتفريغه من محتواه.

تقديم: جلال شهدا