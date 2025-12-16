A displaced Palestinian man clears muddy water in a flooded tent camp on a rainy day in Nuseirat, central Gaza Strip, December 12, 2025. REUTERS/Mahmoud Issa
ما وراء الخبر

"ما وراء الخبر" يسلط الضوء على تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

تناولت حلقة (2025/12/16) من برنامج “ما وراء الخبر” الأزمة الإنسانية المأساوية في قطاع غزة، ودلالة غياب أي تحرك لإرغام إسرائيل على تنفيذ التزاماتها فيما يخص دخول المساعدات.

وتساءلت الحلقة مع ضيوفها عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها بصورة عاجلة لإنقاذ سكان غزة، في ضوء ما كشفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تحقيق أميركي في إمكانية خرق إسرائيل بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

كما ناقشت أفق الدخول في المرحلة التالية من الاتفاق وإمكانية تنفيذه، في ظل إخلال إسرائيل الواضح بالالتزام ببنوده وإصرارها على نسفه وتفريغه من محتواه.

تقديم: جلال شهدا

Published On 16/12/2025
آخر تحديث: 22:19 (توقيت مكة)

المصدر: الجزيرة