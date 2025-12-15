"ما وراء الخبر" يتناول أجندة زيارة براك إلى إسرائيل وفرص نجاحها

تناولت حلقة (2025/12/15) من برنامج “ما وراء الخبر” أهداف زيارة المبعوث الأميركي توم براك إلى إسرائيل ومباحثاته مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومدى أهمية تلك الزيارة.

وناقشت الحلقة أبرز التعقيدات التي تكتنف الملفات التي يعتزم براك مناقشتها مع نتنياهو وحجم التباين بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحكومة نتنياهو إزاء هذه الملفات، وفرص نجاح الزيارة في تحقيق أهدافها، في ضوء مواقف الحكومة الإسرائيلية إزاء القضايا مثار النقاش.

تقديم: إلسي أبي عاصي