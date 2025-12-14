ما وراء الخبر "ما وراء الخبر" يتناول محاولة إسرائيل استغلال هجوم سيدني سياسيا

تناولت حلقة (2025/12/14) من برنامج “ما وراء الخبر” دلالات الهجوم الذي استهدف تجمع يهود في سيدني وخلف 12 قتيلا وتعليق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي وضع فيه ما جرى في سياق معاداة السامية.

وناقشت الحلقة مساعي تل أبيب لاستغلال الهجوم سياسيا من خلال ربطه بسماح الحكومة الأسترالية بالتظاهر ضد مجازر غزة واعترافها بالدولة الفلسطينية ومبدأ حل الدولتين، وما إذا كان ما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية من أن مسلما حاول إحباط الهجوم يفند المحاولات الإسرائيلية لتوظيف الحادثة. تقديم: فدى باسيل

