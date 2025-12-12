ما وراء الخبر "ما وراء الخبر" يستعرض سيناريوهات التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان

ناقشت حلقة (2025/12/12) من برنامج “ما وراء الخبر” تصريحات وزير الخارجية اللبناني يوسف رَجّي التي قال فيها إن بلاده تلقت تحذيرات عربية ودولية من عملية عسكرية واسعة، تحضر إسرائيل لشنها على لبنان.

وتطرقت الحلقة مع ضيوفها إلى مدى خطورة ما كشفه وزير الخارجية اللبناني، والمسارات التي يمكن أن تتخذها الأوضاع في لبنان خلال الفترة المقبلة، في ظل التأكيد على فصل إسرائيل بين مفاوضاتها مع لبنان ومسار العمليات العسكرية التي تشنها عليه. تقديم: خديجة بن قنة

المصدر: الجزيرة