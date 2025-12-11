ما وراء الخبر ما تداعيات التصويت الأميركي على إلغاء قانون قيصر ورفع العقوبات عن سوريا؟

ناقشت حلقة (2025/12/11) من برنامج ” ما وراء الخبر” انعكاسات تصويت مجلس النواب الأميركي على إلغاء قانون قيصر والعقوبات المفروضة بموجبه على سوريا.

وتناولت الحلقة مع ضيوفها تأثير إلغاء قانون قيصر على سوريا، والخطوات المنتظرة من دمشق، بالإضافة إلى السيناريوهات المستقبلية المتوقعة، وسط التصعيد الإسرائيلي والتحديات الداخلية المتعلقة بالأمن والاستقرار والاقتصاد. تقديم: ليلى الشيخلي

