إلى أين تسير الأوضاع بالضفة الغربية مع التصعيد الإسرائيلي؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (2025/12/1) أهداف الاحتلال الإسرائيلي في عمليته العسكرية بالضفة الغربية، خاصة بعد إعادة اقتحام طوباس شمالا والحجج التي تقدمها إسرائيل لتبرير ذلك.

وبحثت الحلقة في خيارات الفلسطينيين في التعامل مع التصعيد الإسرائيلي، وتساءلت: إلى أين تسير الأوضاع في الضفة الغربية، إلى جانب أي دور تبقّى للسلطة الفلسطينية في إدارة مناطق "أ" في ظل هذه الاقتحامات والاعتداءات الإسرائيلية؟

وشارك في الحلقة كل من الخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى، وأستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا إبراهيم فريحات.

تقديم: إلسي أبي عاصي