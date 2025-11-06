تطورات لبنان ورسائل حزب الله

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (2025/11/6) أهمية بيان حزب الله اللبناني شكلا ومضمونا وتوقيتا في ظل تعقيد ملفي التفاوض وحصر السلاح وعلى وقع تصعيد إسرائيلي.

وتساءلت الحلقة عن دلالات موقف حزب الله وبيانه، خاصة بعد تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون بشأن الاستعداد للتفاوض مع إسرائيل، وكذلك عن مسارات وخيارات التصعيد الإسرائيلي المحتملة في ضوء تكثيف الغارات على الجنوب وتهديد بعملية واسعة النطاق.

وشارك في الحلقة كل من الكاتب والمحلل السياسي اللبناني علي حيدر، والأكاديمي والباحث السياسي اللبناني علي مراد، والخبير بالشؤون الإسرائيلية محمود يزبك.

تقديم: فدى باسيل