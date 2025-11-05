أين يقف طرفا حرب السودان من مبادرة واشنطن؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (2025/11/5) ردود الفعل التي صدرت من طرفي الحرب في السودان بشأن المبادرة الأميركية الرامية إلى وقفها.

وتساءلت الحلقة عن الأوراق التي يمكن لواشنطن أن تستعملها لإنجاح المساعي الرامية لوقف الحرب، وكذلك الخيارات لدى المحيطين الإقليمي والدولي للسودان في التعامل مع الاحتمالات التي قد يذهب إليها الواقع الميداني والسياسي في البلاد.

وشارك في الحوار كل من الأكاديمي والباحث السياسي السوداني الرشيد محمد إبراهيم، والصحفي والمحلل السياسي السوداني حافظ كبير، والمسؤول السابق بالخارجية الأميركية توماس واريك.

تقديم: حسن جمول