ما وراء الخبر "ما وراء الخبر" يستعرض اشتراط السوداني انسحاب القوات الأميركية لنزع سلاح الفصائل بالعراق

ربط رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني نزع سلاح الفصائل المسلحة بانسحاب كامل لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، قبل أيام من الانتخابات البرلمانية، كاشفا عن توقيع عقود مع شركات أميركية.

وتثير تصريحات السوداني تساؤلات خبراء ومحللين في برنامج "ما وراء الخبر": هل تمثل أجندة انتخابية أم سياسة مستقبلية؟ وأي رسائل تحملها للداخل والخارج؟ ويرى محللون أن السوداني، في سعيه لولاية ثانية، يحاول التوازن بين طمأنة واشنطن عبر العقود الاقتصادية وطمأنة الفصائل بالدعوة لانسحاب القوات الأميركية. فيما تؤكد الفصائل تمسكها بسلاحها لأسباب تتعلق بالوجود الأميركي والتهديدات الإسرائيلية. وتتشابك قضايا السيادة والأمن والاقتصاد في معادلة معقدة تحدد مستقبل العراق السياسي وموقعه الإقليمي. تقديم: جلال شهدا

المصدر: الجزيرة