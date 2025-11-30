التوتر في الكاريبي.. ماذا بعد إغلاق مجال فنزويلا الجوي؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (2025/11/30) مدى سلامة المبررات التي استند إليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قراره إغلاق المجال الجوي الفنزويلي من جانب واحد.

وبحثت الحلقة في الرسالة التي يبعثها قرار ترامب إلى فنزويلا ودول المنطقة، وتساءلت: أين يمكن أن يضع هذا القرار التوتر الحالي في البحر الكاريبي؟ وما الخيارات التي يمكن أن تلجأ إليها فنزويلا ودول المنطقة الرافضة للقرار؟

وشارك في الحلقة كل من كبير الباحثين في المجلس الأميركي للسياسة الخارجية جيمس روبنز، والدبلوماسي الفنزويلي السابق أنخيل رافاييل تورتوليرو، والكاتب والمحلل السياسي علي فرحات.

تقديم: حسن جمول