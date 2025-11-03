لماذا وصف ترامب اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بـ"المتين للغاية"؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” دلالة حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن متانة اتفاق وقف الحرب على غزة في هذا التوقيت، والحيثيات التي يستند إليها في رؤيته بشأن مستقبل الاتفاق.

وتساءلت الحلقة عن حجم التهديد الذي يواجهه الاتفاق جراء محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المستمرة لنسفه وآخرها عزمه عرقلة خروج مقاتلين من حركة حماس من مناطق سيطرة جيش الاحتلال.

وكذلك، تساءلت عن مغزى دعوة الوسطاء لمنع إسرائيل من عرقلة الاتفاق، والدور الذي يمكن أن يلعبوه لتثبيت الاتفاق والوصول به لغاياته في ضوء نتائج اجتماعهم بإسطنبول.

وشارك في الحلقة كل من الخبير بالشؤون الإسرائيلية محمود يزبك، والخبير بسياسات الشرق الأوسط محجوب الزويري، وكبير الباحثين في المجلس الأميركي للسياسة الخارجية جيمس روبنز.

تقديم: زين العابدين توفيق