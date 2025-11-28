ما وراء التصعيد الإسرائيلي في جنوب سوريا؟

ناقشت حلقة (2025/11/28) من برنامج “ما وراء الخبر” دلالات التصعيد الإسرائيلي في بلدة بيت جن جنوبي سوريا، الذي أسفر عن سقوط 13 قتيلا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية.

وتناولت الحلقة أيضا مع ضيوفها دلالات المقاومة الشعبية الشديدة التي لقيها الهجوم الإسرائيلي هذه المرة، مقارنة بتوغلات سابقة داخل أراض سورية، بالإضافة إلى خيارات الحكومة السورية ومواقف المجتمع الدولي لمواجهة مثل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة السورية.

كما تطرقت إلى رسائل التصعيد الإسرائيلي والذي يتزامن مع الاحتفال بالذكرى الأولي لسقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وانتصار الثورة السورية.

تقديم: إلسي أبي عاصي