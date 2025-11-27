ماذا وراء التصعيد العسكري الإسرائيلي بالضفة الغربية؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (2025/11/27) الأهداف التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي لتحقيقها في حملته العسكرية الحالية في الضفة الغربية، وحقيقة ادعاءاته بشأن ذلك.

وبحثت الحلقة في مغزى ما يقوله الاحتلال عن إعادة المقاومة الفلسطينية بناء أذرعها العسكرية وتخطيطها لشن عمليات ضد إسرائيل بعد مرور نحو عام من حملاته في الضفة.

وتساءلت عن خيارات الفلسطينيين لمواجهة حملة الاحتلال الجديدة في الضفة، والخطوات اللازمة لضمان تحرك دولي جاد ضد الانتهاكات المتكررة هناك.

وشارك في الحلقة كل من الخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى وأستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الفلسطينية رائد نعيرات والأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي.

تقديم: جلال شهدا