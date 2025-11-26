مغزى تهديد كاتس ضد لبنان وفرص تنفيذه

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (2025/11/26) الرسائل التي أراد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس التلويح بها في هذا التوقيت بما سماه “العودة للعمل بقوة في لبنان” في حال الفشل بجمع سلاح حزب الله.

وبحثت الحلقة في مدى جدية إسرائيل في تنفيذ هذا التهديد، ودلالة ربط الوزير الإسرائيلي موضوع سلاح حزب الله باتفاق الحدود البحرية مع لبنان.

وتساءلت أيضا عن خيارات لبنان للتعامل مع التهديدات الإسرائيلية، وموقف واشنطن بصفتها وسيطا بين بيروت وتل أبيب.

وشارك في الحلقة كل من الخبير في الشؤون الإسرائيلية محمود يزبك، والكاتب والمحلل السياسي اللبناني جوني منير، والباحث في الدراسات الإستراتيجية والأمن الدولي كينيث كاتزمان.

تقديم: عبد القادر عياض