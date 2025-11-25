ما وراء الخبر ما موقف طرفي النزاع في السودان من مقترح واشنطن؟

ناقشت حلقة (2025/11/25) من برنامج “ما وراء الخبر” موقف طرفي النزاع في السودان من الخطة التي طرحتها واشطن بشأن السودان، وتؤسس لفرض هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر، تمهيدا لوقف دائم لإطلاق النار.

ويمهد وقف إطلاق النار بدوره لفترة انتقالية من 9 أشهر. كما تناولت الحلقة الخيارات المطروحة على واشنطن في التعامل مع المشهد السوداني بالنظر إلى الاحتمالات التي قد تتطور وفقها مواقف طرفي النزاع من الدعوات الأممية والدولية لهدنة إنسانية يستدعيها تفاقم معاناة المدنيين. تقديم: عبد القادر عياض

المصدر: الجزيرة