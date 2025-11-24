ماذا بعد اغتيال الطبطبائي ومناورات إسرائيل المفاجئة؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (2025/11/24) الدلالات الميدانية والسياسية لاغتيال إسرائيل القائد العسكري البارز في حزب الله هيثم الطبطبائي، وانتقالها إلى مرحلة أعلى من التصعيد وبدء مناورات مفاجئة.

وبحثت الحلقة في خيارات حزب الله بشأن الرد على اغتيال الطبطبائي بين الرد المحسوب وضبط النفس، فضلا عن دور الأطراف الخارجية والسيناريوهات المتوقعة التي تتجه إليها الأزمة.

وشارك في الحلقة كلٌّ من الخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى، والأكاديمي والباحث السياسي حبيب فياض، ورئيس تحرير جريدة اللواء اللبنانية صلاح سلام.

تقديم: عبد القادر عياض