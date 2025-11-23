رسائل اغتيال الطبطبائي وخيارات الرد والأثر المحتمل

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (2025/11/23) الرسائل التي تبعثها عودة إسرائيل لمهاجمة بيروت واستئنافها اغتيال قيادات الصف الأول في حزب الله، وما يعنيه التنسيق مع واشنطن لتنفيذ الغارة الجوية.

وبحثت الحلقة في خيارات الدولة اللبنانية للتعامل مع الهجوم الإسرائيلي، ورد حزب الله على اغتيال "رئيس أركانه"، والتداعيات التي يمكن أن تترتب على العملية الإسرائيلية.

وشارك في الحلقة كل من الخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى، والكاتب والصحفي اللبناني نقولا ناصيف، والمسؤول السابق في الخارجية الأميركية توماس واريك.

تقديم: حسن جمول