ما أهداف تصعيد إسرائيل في غزة ولبنان؟

ناقشت حلقة (2025/11/22) من برنامج “ما وراء الخبر” الأهداف التي تسعى الحكومة الإسرائيلية لتحقيقها بإصرارها على مواصلة التصعيد في غزة ولبنان.

كما تناولت الحلقة خيارات لبنان والمقاومة الفلسطينية في غزة لمواجهة تصعيد تل أبيب، بالطريقة التي تؤدي لوقفه وتمنع إسرائيل من تحقيق أهدافها بنسف اتفاقي وقف إطلاق النار وتفجير المنطقة، بالإضافة إلى خيارات الأطراف المعنية بإنهاء التوتر في المنطقة لا سيما الولايات المتحدة ودول الإقليم.

تقديم: حسن جمّول