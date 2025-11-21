"ما وراء الخبر" يتناول مبادرة واشنطن لوقف الحرب في السودان

تناولت حلقة (2025/11/21) من برنامج “ما وراء الخبر” مساعي واشنطن لإنهاء الحرب في السودان، والترحيب المبدئي لطرفي الصراع فيها بكل مبادرة للوساطة.

وناقشت الحلقة إمكانية نجاح هذه المساعي، كما تساءلت عن أوراق الضغط التي تملكها واشنطن لإقناع الطرفين بوقف الحرب، والأطراف الخارجية بوقف دعمها، وإمكانية التوصل لصيغة تسوية مقبولة في ظل تغير الأوضاع الميدانية على الأرض.

تقديم: عبد القادر عياض