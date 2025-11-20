تصعيد إسرائيلي جديد ضد غزة.. الأهداف والتأثيرات

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (2025/11/20) رسائل وأهداف حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من وراء التصعيد العسكري الإسرائيلي الدامي في غزة.

وبحثت الحلقة في التأثيرات المباشرة لهذا التصعيد الإسرائيلي على مسار تنفيذ اتفاق غزة، وتساءلت عن خيارات المقاومة الفلسطينية إزاء هذا الواقع.

وشارك في الحلقة كل من الخبير بالشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى، والكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني إياد القرا، وروب أرليت المدير السابق لحملة الرئيس ترامب في ديلاوير.

تقديم: إلسي أبي عاصي