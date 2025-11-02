تصعيد الاحتلال بالضفة.. ما مغزاه وأفقه وكيف يمكن التصدي له؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (2025/11/2) الأهداف التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون لتحقيقها بمواصلة تصعيدهم ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

وتساءلت الحلقة عن الخيارات التي يمكن أن يلجأ إليها الفلسطينيون لمواجهة التصعيد الإسرائيلي في الضفة، وكذلك الوسائل التي يمكن أن يتبعوها لإفشال مخططات الاحتلال ضدهم.

كما تساءلت عن أسباب ضعف رد الفعل الدولي على اعتداءات الاحتلال والمستوطنين الممنهجة على فلسطينيي الضفة.

وشارك في الحلقة كل من غسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية بجامعة بيرزيت، والكاتب والمحلل السياسي ساري عرابي، ومدير مركز عدالة الحقوقي حسن جبارين.

تقديم: إلسي أبي عاصي