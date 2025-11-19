دلالات تقديم مشروع قرار أمام وكالة الطاقة الذرية بشأن "نووي إيران"

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (2025/11/19) دلالات تقديم الدول الغربية مشروع قرار إلى مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية يطالب إيران بتعاون كامل ومعلومات تامة بشأن مشروعها النووي.

وبحثت الحلقة في الرد الإيراني على هذه الخطوة الغربية، في ظل ما يُنقل عن مسؤولين إيرانيين من تصريحات يبدي بعضها غضبا تجاه مشروع القرار.

كما بحثت في الاحتمالات التي تنتظر هذا المسار من الأزمة بين طهران والعواصم الغربية في المرحلة القادمة، وما الاعتبارات التي قد ترجح كفة التصعيد أو التهدئة بين الطرفين.

وشارك في الحلقة كل من أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف حسني عبيدي، ومدير مؤسسة "روح السلام" للدراسات الدبلوماسية حميد رضا غلام زاده، والخبير بالشأن الإيراني كليمون تيرم.

تقديم: عبد القادر عياض