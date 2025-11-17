ما أهمية إصدار مجلس الأمن قرارا يدعم خطة ترامب بشأن غزة؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (2025/11/17) أهمية إصدار مجلس الأمن قرارا يدعم خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة ويحدد مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار.

وتناولت الحلقة التحديات التي تواجه التنفيذ العملي للقرار الأممي في ظل الاشتراطات والإجراءات والتفسيرات الإسرائيلية، وبحثت في أسباب هواجس الفصائل الفلسطينية من الانعكاسات المحتملة للقرار الأممي على الوضع في قطاع غزة.

وشارك في الحلقة كل من كبير الباحثين في المجلس الأميركي للسياسة الخارجية جيمس روبنز، والخبير بالشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى، والخبير في سياسات الشرق الأوسط محجوب الزويري.

تقديم: زين العابدين توفيق