ما وراء الخبر

"ما وراء الخبر" يتناول أسباب تصاعد التوتر بين واشنطن وكاراكاس ومآلاته

تناولت حلقة (2025/11/16) من برنامج “ما وراء الخبر” ما ذكرته مصادر مطلعة عن استعداد قوات أميركية لإصدار أوامر هجوم محتملة على فنزويلا، وعرض مجموعة من الخيارات على الرئيس دونالد ترمب في هذا الصدد.

وسلطت الحلقة الضوء على الأسباب التي أدت إلى تصاعد التوتر بين واشنطن وكاراكاس بهذه الحدة مؤخرا، ومدى جدية التهديد الأميركي بشن عمل عسكري ضد فنزويلا، وخيارات كاراكاس لمواجهته والسيناريوهات التي قد ينتهي إليها النزاع في منطقة الكاريبي.

تقديم: حسن جمول

