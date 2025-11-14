ما وراء الخبر ما تصورات أطراف اتفاق غزة لخطوات المرحلة الثانية؟

ناقشت حلقة (2025/11/14) من برنامج “ما وراء الخبر” تصورات أطراف اتفاق غزة للخطوات التي يجب أن تشملها المرحلة الثانية منه، إضافة إلى إمكانية التوفيق بينها للتوصل إلى خطة تحظى بقبول الجميع.

اقرأ المزيد

كما تناولت حجم الضغط الذي يضعه قرب انتهاء المرحلة الحالية -التي يتم فيها تبادل تسليم الأسرى والجثث- على كافة الأطراف من أجل التوصل إلى توافق بشأن تفاصيل المرحلة الثانية، والبدائل التي قد يلجؤون إليها في حال تأخر إنجاز ذلك التوافق. تقديم: زين العابدين توفيق

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ

المصدر: الجزيرة