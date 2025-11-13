"ما وراء الخبر" يبحث دلالات إدانة واشنطن للدعم السريع

دان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بشدة “الفظائع الممنهجة” التي ترتكبها قوات الدعم السريع في السودان، داعياً إلى منع السلاح عنها وملوحاً بتصنيفها منظمة إرهابية.

ورحبت الحكومة السودانية بالموقف الأميركي معتبرة إياه نقطة تحول، في حين اعتبره مستشار لقائد الدعم السريع الباشا طبيق خطوة منحازة وغير موفقة.

وأكد روبيو أن الموافقة التي أعلنتها الدعم السريع على وقف إطلاق النار لم ترافقها نية حقيقية للالتزام.

وأشار محللون إلى أن السودان تعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم، داعين لوقف الدعم الخارجي الذي يطيل النزاع.

وتوقع مسؤولون سودانيون أن تضغط واشنطن على الدول الداعمة لقوات الدعم السريع وأن يؤدي تصنيفها إرهابية إلى عزلها دولياً.

تقديم: زين العابدين توفيق