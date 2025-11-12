إلى أين تتجه حرب أوكرانيا مع تصعيد روسيا قبل الشتاء؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (2025/11/12) آخر تطورات الوضع الميداني في أوكرانيا في ظل تكثيف القوات الروسية هجماتها على الأرض، وأهداف موسكو من وراء هذا التصعيد.

وتساءلت الحلقة عن دلالات إعراب موسكو عن استعدادها للتفاوض بالتزامن مع تصاعد المواجهات بين قواتها والجيش الأوكراني، وكذلك موقف القيادة الأوكرانية والدول الغربية ومجموعة السبع في التعامل مع الدعوة الروسية.

وشارك في الحلقة كل من الكاتب والمحلل السياسي الروسي يفغيني سيدروف، وكبير الباحثين بالمجلس الأميركي للسياسة الخارجية جيمس روبنز، والمستشار السابق بالاتحاد الأوروبي جيمس موران.

تقديم: جلال شهدا