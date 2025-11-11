HEBRON, WEST BANK - NOVEMBER 09: A group of lawyers gather to protest the Israeli Knesset's National Security Committee's draft law that imposing the death penalty for Palestinian detainees on November 09, 2025 in Hebron, West Bank. (Photo by Mamoun Wazwaz/Anadolu via Getty Images)
مدة الفيديو 25 دقيقة 01 ثانية 25:01
ما وراء الخبر

"ما وراء الخبر" يتناول مشروع قانون إعدام الأسرى الإسرائيلي وتداعياته

تناولت حلقة (2025/11/11) من برنامج “ما وراء الخبر” تصويت الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين، وتداعيات الذهاب لإقراره.

وسلطت الحلقة الضوء على خطورة هذه الخطوة وسياقها خصوصًا في ظل تنامي اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، وعلى مقاربة المجتمع الدولي وخياراته في مواجهة إقرار مشروع القانون بالقراءة الأولى.

تقديم: حسن جمّول

Published On 11/11/2025
|
آخر تحديث: 22:40 (توقيت مكة)

حفظ

المصدر: الجزيرة