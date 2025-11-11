ما وراء الخبر "ما وراء الخبر" يتناول مشروع قانون إعدام الأسرى الإسرائيلي وتداعياته

تناولت حلقة (2025/11/11) من برنامج “ما وراء الخبر” تصويت الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين، وتداعيات الذهاب لإقراره.

وسلطت الحلقة الضوء على خطورة هذه الخطوة وسياقها خصوصًا في ظل تنامي اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، وعلى مقاربة المجتمع الدولي وخياراته في مواجهة إقرار مشروع القانون بالقراءة الأولى. تقديم: حسن جمّول

المصدر: الجزيرة