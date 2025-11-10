دلالات توقيت زيارة كوشنر إلى إسرائيل

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (2025/11/10) أهمية توقيت مباحثات المبعوث الأميركي جاريد كوشنر في إسرائيل، وفرصها في إنهاء أزمة مقاتلي حركة حماس الموجودين في أنفاق رفح جنوبي قطاع غزة.

وبحثت الحلقة في كيفية أن تسهم جهود الوسطاء في الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، رغم الاشتراطات الإسرائيلية، وفي ضوء تأكيد حركة حماس رغبتها في إنجاح خطة ترامب.

وشارك في الحلقة كل من الخبير بالشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى، وأستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا إبراهيم فريحات، وكبير الباحثين بالمجلس الأميركي للسياسة الخارجية جيمس روبنز.

تقديم: جلال شهدا