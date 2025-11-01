ما وراء الخبر "ما وراء الخبر" يناقش فرص استئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن

ناقشت حلقة (2025/11/1) من برنامج “ما وراء الخبر” فرص استئناف المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة المتوقفة منذ يونيو/حزيران الماضي، والعراقيل التي تحول دون ذلك.

اقرأ المزيد

كما تناولت مخاطر استمرار الضبابية والجمود في المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران في ضوء أجواء التوتر في الشرق الأوسط، وتساءلت عن ما إذا كانت الوساطات والمبادرات الخارجية قادرة على تمهيد استئناف المفاوضات النووية بين البلدين وجسر الهوة بينهما. تقديم: عبد القادر عياض

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ

المصدر: الجزيرة