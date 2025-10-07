ما وراء الخبر "ما وراء الخبر" يناقش اتفاق حكومة دمشق و"قسد"

ناقشت حلقة (2025/10/10) من برنامج “ما وراء الخبر” الاتفاق الذي أعلنت وزارة الدفاع السورية التوصل إليه مع قيادة قوات سوريا الديمقراطية “قسد” والقاضي بوقف إطلاق النار في شمال وشمال شرقي سوريا.

وتناولت الحلقة أيضا زيارة المبعوث الأميركي إلى سوريا توم برّاك مرفقا بقائد القيادة المركزية الأميركية في ضوء حديثه عن حوار جوهري مع قيادة "قسد" بشأن التعقيدات في علاقتها بحكومة دمشق. تقديم: إلسي أبي عاصي

