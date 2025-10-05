"ما وراء الخبر" يتناول أول انتخابات بسوريا بعد سقوط الأسد

ناقشت حلقة 2025/10/5 من برنامج “ما وراء الخبر” أول محطة انتخابية بعد سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث أتم السوريون التصويت لانتخاب ثلثي أعضاء أول مجلس للشعب بسوريا الجديدة.

وسلطت الحلقة الضوء على الأهمية التي تكتسبها هذه الانتخابات والتوازنات التي سيتحرك ضمنها مجلس الشعب القادم ودوره في ظل التحديات والتعقيدات التي تواجهها البلاد.

وشارك في الحلقة كل من الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات الدكتور لقاء مكي والكاتب والباحث السياسي مؤيد غزلان قبلاوي وأستاذة العلوم السياسية في جامعة لانكستر الدكتورة رهف الدُغلي.

تقديم: جلال شهدا