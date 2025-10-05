غلاف فيديو - DAMASCUS, SYRIA - OCTOBER 05: Syrian President Ahmed al-Sharaa gathers with citizens as he follows and receive information from election official during the People's Assembly election process at a polling station set up at the National Library in the capital Damascus as part of the first People's Assembly elections held after the fall of the Assad regime, in Damascus, Syria on October 05, 2025. Syria officially began elections for its People’s Assembly on Sunday, marking the first parliamentary vote since the collapse of the previous regime. Following the collapse of the Assad regime's control in several regions, parliamentary elections are currently taking place in Syria across 50 districts in 11 provinces, excluding Suwayda, Raqqa, and Al-Hasakah. A total of 1,574 candidates are competing for parliamentary seats.
ما وراء الخبر

"ما وراء الخبر" يتناول أول انتخابات بسوريا بعد سقوط الأسد

ناقشت حلقة 2025/10/5 من برنامج “ما وراء الخبر” أول محطة انتخابية بعد سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث أتم السوريون التصويت لانتخاب ثلثي أعضاء أول مجلس للشعب بسوريا الجديدة.

وسلطت الحلقة الضوء على الأهمية التي تكتسبها هذه الانتخابات والتوازنات التي سيتحرك ضمنها مجلس الشعب القادم ودوره في ظل التحديات والتعقيدات التي تواجهها البلاد.

وشارك في الحلقة كل من الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات الدكتور لقاء مكي والكاتب والباحث السياسي مؤيد غزلان قبلاوي وأستاذة العلوم السياسية في جامعة لانكستر الدكتورة رهف الدُغلي.

تقديم: جلال شهدا

لقاء مكي ومؤيد قبلاوي

