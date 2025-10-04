ما وراء الخبر ما رؤية حماس والمكونات الفلسطينية لمستقبل القضية؟

ناقشت حلقة (2025/10/4) من برنامج “ما وراء الخبر” رؤية حركة حماس لكيفية تعاملها وعامة الساحة السياسية الفلسطينية مع مستقبل القضية الفلسطينية، على ضوء الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتساءلت الحلقة عن جدوى مثل هذه الطروحات بالنظر إلى التعاطي الإسرائيلي مع الحق الفلسطيني والأصوات الفلسطينية التي تتحدث باسمه. وترى حماس التي أعلنت قبولها بخطة ترامب أن بحث مستقبل القضية الفلسطينية يجب أن يتم في إطار وطني واسع يشمل السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية. تقديم: عبدالقادر عياض

المصدر: الجزيرة