شارك آلاف الأشخاص في العاصمة الألمانية برلين، السبت، في مظاهرة داعمة لفلسطين، احتفالا باتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وذكر مراسل الأناضول، أن آلاف الأشخاص تجمعوا في ساحة أورانيين بحي كرويتسبرغ، وسط برلين، احتجاجاً على الهجمات الإسرائيلية على غزة، وللاحتفال باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. وردد المتظاهرون من أنصار فلسطين، هتافات مناهضة لإسرائيل، وتوجهوا سيراً على الأقدام حتى ساحة هوهنشتاوفن، ووصفوا الفعالية بـ"مسيرة النصر". وحمل المشاركون في الفعالية لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل "نهاية نتنياهو"، و"ألمانيا أصبحت محتلة من قبل إسرائيل"، و"الحرية لفلسطين". ( Erbil Başay - وكالة الأناضول )
مدة الفيديو 27 دقيقة 01 ثانية 27:01
ما وراء الخبر

ما رؤية حماس والمكونات الفلسطينية لمستقبل القضية؟

ناقشت حلقة (2025/10/4) من برنامج “ما وراء الخبر” رؤية حركة حماس لكيفية تعاملها وعامة الساحة السياسية الفلسطينية مع مستقبل القضية الفلسطينية، على ضوء الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتساءلت الحلقة عن جدوى مثل هذه الطروحات بالنظر إلى التعاطي الإسرائيلي مع الحق الفلسطيني والأصوات الفلسطينية التي تتحدث باسمه.

وترى حماس التي أعلنت قبولها بخطة ترامب أن بحث مستقبل القضية الفلسطينية يجب أن يتم في إطار وطني واسع يشمل السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية.

تقديم: عبدالقادر عياض

Published On 4/10/2025
|
آخر تحديث: 23:21 (توقيت مكة)

حفظ

المصدر: الجزيرة