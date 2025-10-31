ما وراء الخبر "ما وراء الخبر" يناقش التطورات في لبنان ورسائل التصعيد الإسرائيلي

ناقشت حلقة 2025/10/31 من برنامج “ما وراء الخبر” المشهد في لبنان ودلالة التصعيد الإسرائيلي بعد جولة محادثات أجرتها الموفدة الأميركية في إسرائيل ولبنان وحضورها اجتماع لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار.

وشارك في الحلقة الكاتب والمحلل السياسي اللبناني أمين قمورية، والخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى، والباحث في الدراسات الإستراتيجية والأمن الدولي الدكتور كينيث كاتزمان. تقديم: فدى باسيل

المصدر: الجزيرة