التطورات في السودان.. تنديد أممي بـ"الدعم السريع"

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (2025/10/30) تنديد مجلس الأمن الدولي بهجوم قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، والفظائع التي ارتكبت ضد المدنيين.

وتساءلت الحلقة عما إذا كانت الأمم المتحدة تمتلك أدوات ضبط تتجاوز الإدانات من شأنها التأثير على مسارات المشهد في السودان، فضلا عن انعكاسات التدخلات الخارجية وإمكانية إيجاد مخرج دبلوماسي للأزمة أو تأجيج الصراع.

وشارك في الحلقة كل من الصحفي والمحلل السياسي يوسف عبد المنان، والكاتب والمحلل السياسي عثمان النجيمي، ومسؤول شؤون أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي سابقا كاميرون هدسون.

تقديم: إلسي أبي عاصي