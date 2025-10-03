ما سيناريوهات المواجهة بين روسيا وأوروبا؟

سلطت حلقة (2025/10/3) من برنامج “ما وراء الخبر” الضوء على موضوع توالي إطلاق مسيّرات مجهولة المصدر فوق دول أوروبية، والسيناريوهات التي يمكن أن يذهب إليها التوتر المتصاعد بين روسيا والدول الأوروبية.

كما تطرقت الحلقة إلى حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عما سماه عسكرة أوروبا، وطبيعة الرد السريع المقنع الذي توعد بالقيام به حيال ذلك.

ويأتي ذلك في ظل استمرار زحف قواعد حلف شمال الأطلسي نحو الحدود الروسية، واتساع حالة انعدام الثقة بين موسكو ونظيراتها الغربيات.

تقديم: حسن جمّول