"ما وراء الخبر" يناقش مستقبل حرب السودان بعد سقوط الفاشر

تتصاعد تساؤلات حول مستقبل الحرب في السودان عقب سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر وسط تقارير عن انتهاكات واسعة بحق المدنيين.

ويطرح خبراء ومحللون في برنامج "ما وراء الخبر" تساؤلات محورية: هل يدفع هذا التطور نحو تسوية دبلوماسية أم يزيد تعقيد المشهد؟ وما تأثير هذه الانتهاكات على المقاربات الدولية؟

وبينما يطالب وزير الإعلام السوداني خالد الأعيسر بتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية، يعلن قائد الدعم السريع محمد حمدان حميدتي أن صفحة الحرب في الفاشر طويت معربا عن أسفه لما حدث من انتهاكات بحق المدنيين.

بدوره يؤكد المستشار في الأكاديمية العليا للدراسات الأمنية والإستراتيجية الدكتور المعتصم الحسن أن الجيش السوداني سيواصل عملياته العسكرية.

بينما تحذر السفيرة سوزان بيج نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركية السابقة للشؤون الأفريقية من كارثة إنسانية وشيكة وتدعو لوقف فوري للقتال.

تقديم: حسن جمول