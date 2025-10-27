"ما وراء الخبر" يناقش التصورات المتناقضة حول "قوة غزة الدولية"

تتباين المواقف السياسية والدولية حول قوة الاستقرار، المزمع نشرها في غزة، بين تأكيدات أميركية بقرب جاهزيتها، وشروط إسرائيلية مقيدة، وموقف فلسطيني يقبلها كقوة مراقبة فقط.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن القوة ستنشر قريبا، في حين أعلن خليل الحية (رئيس حركة حماس في غزة) قبول الفصائل بالقوات الأممية كقوات فصل ومراقبة للحدود ومتابعة لوقف إطلاق النار.

وفي المقابل، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية- أن إسرائيل هي من تقرر أي قوات ستكون مقبولة.

ويتساءل خبراء ومحللون في برنامج "ما وراء الخبر" عن إمكانية التوفيق بين هذه التصورات المتناقضة، حيث تريد الولايات المتحدة وإسرائيل قوة لنزع السلاح وفرض الأمن، في وقت تقبل الفصائل الفلسطينية فقط بقوة مراقبة ووقف إطلاق نار.

ويطرح هذا التباين تساؤلات جوهرية حول جدوى مهمة فشلت إسرائيل نفسها في تحقيقها عسكرياً خلال عامين من الحرب الشاملة على القطاع.

تقديم: زين العابدين توفيق