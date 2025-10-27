التطورات في السودان بعد سيطرة "الدعم السريع" على الفاشر

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (2025/10/27) دلالات انتقال المواجهات إلى شمال كردفان في السودان، بعد سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وبحثت الحلقة في المخاوف التي تتصاعد بشأن سيناريوهات تقسيم السودان، وتساءلت أيضا عن الدور المطلوب من المنظمات الدولية في هذه المرحلة، وتأثير الأطراف الخارجية على تطورات الأوضاع في السودان خاصة المسار التفاوضي.

وشارك في الحلقة كل من الكاتب والمحلل السياسي السوداني ضياء الدين بلال، والكاتب والباحث السياسي السوداني محمد تورشين، والخبير بالشؤون الأفريقية نور الدين عبدا.

تقديم: عثمان آي فرح