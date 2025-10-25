"ما رواء الخبر" يناقش أبعاد الموقف الأميركي من ملف حل الصراع الروسي الأوكراني

بحثت حلقة (2025/10/25) برنامج “ما وراء الخبر” مساعي واشنطن لإيجاد حل دبلوماسي لوقف الحرب بين أوكرانيا وروسيا، خاصة مع اقتراب لقاء مسؤولين بالبيت الأبيض مع كيريل دميترييف الممثل الخاص للرئيس الروسي.

وتناولت الحلقة آراء المحللين بشأن أبعاد الموقف الأميركي من ملف حل الصراع بين روسيا وأوكرانيا خاصة بعد إعراب دميترييف في وقت سابق عن أمله بأن يتوصل مع الولايات المتحدة وأوكرانيا إلى حل دبلوماسي لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

ويُجمع المحللون على أن نجاح أي مفاوضات مستقبلية يعتمد على قدرة واشنطن وموسكو على تجاوز العقبات الداخلية والخارجية، واستثمار الوقت الحالي للاتفاق على حل جذري ومستدام للصراع.

كما أشار خبراء إلى سعي روسيا لاستغلال ضعف الجيش الأوكراني في بعض المناطق لكسب مزيد من الوقت، في حين يواصل الأوروبيون دعم أوكرانيا عسكريا، في إطار الضغط على موسكو لإنهاء الحرب بشكل شامل.

تقديم: جلال شهدا