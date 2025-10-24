ما وراء الخبر الدعم السريع يستهدف مطار الخرطوم و"ما وراء الخبر" يستعرض فرص التفاوض

تصاعدت حدة المواجهات في السودان مع تكثيف قوات الدعم السريع هجماتها بالمسيرات على مطار الخرطوم ومنشآت حيوية، بينما يصل وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم إلى واشنطن لمباحثات حول الحرب.

وأسقط الدفاع الجوي السوداني 5 مسيرات استهدفت مطار الخرطوم ومحطات كهرباء، في حين زعمت قوات الدعم السريع السيطرة على مقر والي شمال دارفور في الفاشر. ويرى محللون -خلال مشاركتهم في برنامج "ما وراء الخبر"- أن استهداف المطار يهدف لمنع افتتاحه باعتباره رمزا للسيادة، وأن المليشيا تفتقد للشرعية الدولية. ويرفض مجلس السيادة أي مفاوضات مع "المتمردين" ويشكك في جدوى مبادرة الرباعية الدولية، مؤكدا أن التفاوض الحالي سوداني أميركي. ويواجه السودان كارثة إنسانية مع نزوح 15 مليون شخص، مما يستدعي إيجاد حل عاجل لإنقاذ الأرواح. تقديم: جلال شهدا

المصدر: الجزيرة