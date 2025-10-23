ما وراء الخبر تطورات الشأن اللبناني.. غارات إسرائيلية وجهود دولية

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (2025/10/23) الرسائل التي تبعثها إسرائيل من استهدافاتها المتكررة في لبنان حتى في نفس توقيت اجتماعات رئيس لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار مع القيادات اللبنانية.

اقرأ المزيد

وتساءلت الحلقة عما ستحمله الأيام القادمة بخصوص تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة في ظل التصعيد الإسرائيلي المتكرر والضغوط الأميركية ورغبة الحكومة في عدم التصعيد مع حزب الله. وشارك في الحلقة كل من الخبير بالشؤون الإسرائيلية محمود يزبك، والباحث في الدراسات الإستراتيجية والأمن الدولي كينيث كاتزمان، والكاتب الصحفي اللبناني نقولا ناصيف. تقديم: خديجة بن قنة

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ

المصدر: الجزيرة