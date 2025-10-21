قمة ترامب وبوتين تتعثر قبل انطلاقها: ماذا حدث للتفاهمات الأولية؟

كشف البيت الأبيض عدم وجود خطط لعقد قمة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في المستقبل القريب، وذلك بعد أيام فقط من اتصال هاتفي أثار توقعات بإمكانية تحقيق اختراق في ملف الحرب.

وفي السياق، يتساءل خبراء ومحللون في برنامج "ما وراء الخبر" عن أسباب هذا التراجع المفاجئ، وسط تباين في المواقف حول شروط وقف إطلاق النار بين الأطراف المعنية.

ويرى المسؤول السابق في الخارجية الأميركية توماس واريك أن موسكو ما زالت مصرة على تغيير مسار أوكرانيا.

بينما اعتبر الكاتب والمحلل السياسي أندريه أونتيكوف أن المباحثات بين ترامب وزيلينسكي أفرغت التفاهم الروسي الأميركي من مضمونه.

بينما أوضح المحلل المختص بالشؤون الأوروبية دانيال بومر أن روسيا تطالب بتنازلات أوكرانية عن أراض قبل بدء المفاوضات، وهو ما يعقّد المشهد.

تقديم: إلسي أبي عاصي