رسائل المبعوث الأميركي بشأن نزع سلاح حزب الله

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (2025/10/20) دلالة توقيت تحذير المبعوث الأميركي توم براك من تحرك إسرائيلي محتمل لنزع سلاح حزب الله.

وتساءلت الحلقة عن أي ارتدادات مرتقبة لتصريحات براك على الداخل اللبناني وتباينات القوى السياسية، وكذلك التأثيرات المحتملة لها على منسوب التوتر المتعلق بتعقيدات ملف نزع سلاح حزب الله.

وشارك في الحلقة كل من المسؤول السابق بالخارجية الأميركية توماس واريك، والكاتب والباحث السياسي اللبناني علي أحمد، والأكاديمي والباحث السياسي علي مراد.

تقديم: جلال شهدا