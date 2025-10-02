FILE - An Iranian security official in protective clothing walks through part of the Uranium Conversion Facility just outside the Iranian city of Isfahan, March 30, 2005. (AP Photo/Vahid Salemi, File)
ما وراء الخبر

تفعيل "آلية الزناد" ضد إيران.. تصعيد أم احتواء؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (2025/10/2) الخيارات المتاحة أمام طهران للرد على العقوبات مع مراعاة التوترات الإقليمية والدولية وعدم مفاقمة آثارها وانعكاساتها السلبية على الوضع الاقتصادي الداخلي.

 

وتساءلت الحلقة عما إذا كانت دول الترويكا الأوروبية ستستمر في الضغط والتصعيد أم أنها ستفتح الباب أمام مسار دبلوماسي مرن يسمح بالتوصل إلى حل يحقق مصالح مختلف الأطراف.

وبحثت في السيناريوهات المتوقعة في إطار أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية أوسع تشمل مستقبل العلاقات بين طهران والغرب، وتوازنات المنطقة، ودور القوى الكبرى الشريكة لإيران مثل روسيا والصين.

تقديم: ليلى الشيخلي

ليلى الشيخلي وحسني عبيدي وحسن أحمديان

