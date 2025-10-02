ما وراء الخبر تفعيل "آلية الزناد" ضد إيران.. تصعيد أم احتواء؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (2025/10/2) الخيارات المتاحة أمام طهران للرد على العقوبات مع مراعاة التوترات الإقليمية والدولية وعدم مفاقمة آثارها وانعكاساتها السلبية على الوضع الاقتصادي الداخلي.

وتساءلت الحلقة عما إذا كانت دول الترويكا الأوروبية ستستمر في الضغط والتصعيد أم أنها ستفتح الباب أمام مسار دبلوماسي مرن يسمح بالتوصل إلى حل يحقق مصالح مختلف الأطراف. وبحثت في السيناريوهات المتوقعة في إطار أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية أوسع تشمل مستقبل العلاقات بين طهران والغرب، وتوازنات المنطقة، ودور القوى الكبرى الشريكة لإيران مثل روسيا والصين. تقديم: ليلى الشيخلي

المصدر: الجزيرة