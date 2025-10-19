Afghan Defence Minister, Mullah Mohammad Yaqoob Mujahid and Pakistan's Defence Minister, Khawaja Muhammad Asif sign documents of a ceasefire agreement, during a negotations meeting mediated by Qatar and Turkey, in Doha, Qatar, October 19, 2025. Qatar Ministry Of Foreign Affairs/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.
ما وراء الخبر

ما فرص اتفاق الدوحة في وقف التصعيد العسكري بين كابل وإسلام آباد؟

توصلت أفغانستان وباكستان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد مواجهات دامية استمرت أياما وخلفت عشرات القتلى والجرحى، وذلك في ختام مفاوضات استضافتها الدوحة بوساطة قطرية تركية.

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية اتفاق الجانبين على وقف فوري لإطلاق النار وإنشاء آليات لترسيخ السلام، مع عقد اجتماعات متابعة لضمان التنفيذ المستدام.

وفي هذا السياق، تساءل خبراء ومحللون في برنامج "ما وراء الخبر" عما إذا كان الاتفاق قادرا على معالجة الجذور التاريخية للنزاع التي تعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني، أم أنه هدنة مؤقتة في ظل وجود "فاعلين مسلحين" من غير الدول وخلافات حدودية وسياسية عميقة.

على الصعيد الرسمي، أكد وزيرا دفاع البلدين التزامهما بالاتفاق والعمل على وقف الإرهاب، مشيدين بالدور القطري التركي كضمانة لتحقيق الاستقرار.

ومن الجانب التحليلي، أشار الكاتب والمحلل السياسي محب الله الشريف إلى أن التوصل للاتفاق كان متوقعا لعدم جاهزية البلدين لتحمل ضغوط التصعيد.

بدوره اعتبر الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية الدكتور سميع رضا أن المساعي الحميدة لقطر وتركيا ساعدت على التقريب بين الموقفين، مشيرا إلى وجود فاعلين مسلحين من غير الدول في منطقة الحدود يعقّدون المشهد.

تقديم: حسن جمول

Published On 19/10/2025
آخر تحديث: 23:59 (توقيت مكة)

المصدر: الجزيرة