توتر باكستاني أفغاني.. الدوحة تحتضن مفاوضات بين الجانبين

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (2025/10/18) الأسباب التي أدت إلى اندلاع أزمة باكستان وأفغانستان في مثل هذا التوقيت، وما إذا كانت ناجمة عن مشاكل ثنائية أم انعكاسات أيضا لتجاذبات إقليمية ودولية.

وتساءلت الحلقة عن الأسس والثوابت التي ترتكز عليها مفاوضات الدوحة وتضمن الوصول إلى حل سلمي دائم لا يتعرض للخرق كما حدث للهدنة الأخيرة، كما بحثت دور الوساطات في تهيئة الأجواء المناسبة التي تسمح بالتوصل إلى اتفاق ينهي التوتر بين الجانبين.

وشارك في الحلقة كل من الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات لقاء مكي، والأكاديمي والمحلل السياسي عبيد الله بهير، والباحث في العلاقات الدولية حسين سهر وردي.

تقديم: سلمى الجمل