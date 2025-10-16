أزمة باكستان وأفغانستان إلى أين؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” -في حلقة (2025/10/16)- فرص تثبيت وقف إطلاق النار المؤقت بين باكستان وأفغانستان في ظل اتهامات بخرق الهدنة.

وتساءلت الحلقة بشأن إمكانية وضع ترتيبات مستدامة تحول دون تجدد التوتر بين الجانبين وتتعامل مع أصل المشكلة، إلى جانب قدرة أطراف خارجية على القيام بدور إيجابي لجسر هوة الخلاف والتغلب على مخاوف الطرفين.

وشارك في الحلقة كل من الكاتب والباحث في الشؤون الأفغانية عبد الجبار بهير، والخبير في الشؤون الأمنية أختر علي شاه، وكبير الباحثين في معهد الشرق الأوسط مارفن وينباوم.

تقديم: حسن جمول